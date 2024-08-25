Eğitime Prof. Dr. Taha Özyürek katılarak güncel tedavi yaklaşımı hakkında seminer düzenledi.

Verimli bir eğitim gerçekleştiğini belirten Oda Başkanı Dt. Ali Hasdemir, katılımlarından dolayı oda üyesi tüm hekimlere teşekkürlerini iletti.

Oda yönetimi olarak güncel olan tüm tedavileri yakından takip ettiklerini kaydeden Hasdemir, eğitimlere özel önem verdiklerini belirterek, odanın faaliyete başlamasının üzerinden henüz 1 yıl geçmeden ikinci eğitimi düzenlediklerini ve bundan sonra da eğitimlere devam edeceklerini açıkladı.

Eğitim sonrası Genel Sekreter Dt. Murat Kahraman tarafından Prof. Dr. Taha Özyürek’e sunumu ve katkılarından dolayı plaket ve Çorum leblebisi verildi.

Editör: SELDA FINDIK