Çorum Valiliği, vatandaşları yarın etkili olması beklenen gök gürültülü kuvvetli yağış konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Nisan Perşembe günü 12.00 ve 25 Nisan Cuma günü 03.00 saatleri arasında Çorum'da gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği bildirildi.

Metrekareye 20 ile 40 kilogram yağış düşebileceğinin belirtildiği açıklamada vatandaşların sel, su baskınları, yıldırım ve yağış esnasında oluşabilecek kuvvetli rüzgar konusunda tedbirli olmaları istendi.