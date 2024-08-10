Ege Medya Platformu Başkanı, Egelobisi Haber Sitesi Sahibi, hemşehrimiz Ahmet Kaplan, önceki gün Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir söyleşi yaptı.

Başaranhıncal’ın Çorum ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerini alan Ahmet Kaplan, haberinin girişinde Çorum’u, 150’dan fazla ülkeye ihracat yapan, ihracatın büyükleri arasına adını yazdıran, anahtar teslimi fabrikalar kuran, kendi sektörlerinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan, rekabetçi model oluşturmuş özel sektör kuruluşlarına sahip bir kent olarak tanıttı.

“Kentin girişimci ruhunu ve sanayileşme de aldığı yolu gösteren en iyi özet Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın söylediği ‘Ruhunu İşleyebilsek İnsan Bile Yaparız’ cümlesinde saklı. Kuşkusuz bu özgüvenin altında girişimcilik ruhu vardır.” diyen Ahmet Kaplan, Çorum’un “Anadolu Kaplanı” ve “KOBİ Başkenti” olarak tanımlanmasına da dikkat çekti.

BÖLGENİN EN GELİŞMİŞ SANAYİ ŞEHRİ

Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ahmet Kaplan’la söyleşisinde, Çorum’un bölgenin en gelişmiş sanayi kenti olduğunu, teknolojik gelişmelere adaptasyon konusunda büyük ivme yakaladığını belirterek, “Çorum bölgenin KOBİ Başkenti’dir. En iddialı olduğumuz sektör de makine imalat sektörüdür. Bu sektör yüz akımızdır. Ülkemizin de parlayan yıldızıdır” dedi.

Toprak sanayi sektörünün de Çorum için çok önemli olduğuna değinen Başaranhıncal, “Kiremit üretiminde Türkiye’de ilk sırada geliyoruz. Türkiye’nin çatılarını Çorum yapıyor diyebiliriz” ifadesini kullandı.

Çorum’un özellikle yurt dışına anahtar teslim fabrikalar kurduğunu, toprak sanayide büyük öneme sahip olduğunu, bunun yanı sıra un ve yem üretimi açısından da kapasitenin yüksek olduğunu, yine tekstil sektörünün güçlendiğini anlatan Çetin Başaranhıncal, sözlerini şöyle sürdürdü:

DEVLET YATIRIMI DEĞİL, GİRİŞİMCİLİK

“Bizim en büyük avantajımız sektörel çeşitlilik. Bizim odamızın 21 meslek komitesi var. Bir sektörde kriz olduğu zaman, diğer sektörlerin ayakta kalması, Çorum ekonomisinin de ayakta kalması anlamına geliyor. Belirli bir sektörde yığılma olsa, sıkıntı daha büyük olabilir.

Teşvikte 5. bölgeyiz. Devlet yatırımıyla değil, girişimcilerimizin gücüyle sanayileşmeyi başlattık. Bazı firmalarımız ticari kaygıyla şirket merkezini büyük kentlere taşıyorsa da, üretimini Çorum’da yapıyor.

Çorumlu, yatırım yapmak için önce kendi şehrini tercih eder. En büyük avantajlarımızdan biri de budur.”

KALKINMADA ÇORUM MODELİ

“Çorumluların kendi şehrine yatırım yapma arzusu ve ortaklık kültürü, ‘Kalkınmada Çorum Modeli’ diye tanımlanmıştır. Çorumlular, 1950’li, 60’lı yıllardan başlayarak şirket ortaklıkları yoluyla birlikte iş yapmayı başarmışlardır. Bu kültür bugün de devam etmektedir.

Bir de, Çorum insanı devletini sever. Borcuna sadıktır. Aldığı teşviği dürüstçe değerlendirir, kredisini, vergisini öder. Dışarıdan büyük firmalarda, ‘Çorumlu ile çalışırsan sıkıntı yaşamazsın’ güveni vardır. Bu, parayla satın alınabilecek bir imaj değildir.”

YÜK TAŞIMACILIĞINA UYGUN HIZLI TREN

“Girişimci ruhumuz sayesinde önemli başarılar sağladık, ama ulusal markalar çıkarma konusunda henüz eksiğimiz var.

Demiryolu gelmediği sürece, Çorum’un kabuğunu tam olarak kırabileceğini zannetmiyorum. Biz yük taşımacılığı da yapabileceğimiz hızlı tren istiyoruz. Bakanlığın da bu konuda nihayet ikna olduğunu düşünüyoruz. Başkent Ankara’yı Çorum üzerinden Samsun’a bağlayacak demiryolu hattı, navlun giderlerimizi düşürecek ve rekabet gücümüzü artıracaktır. İşte o zaman Çorum’u kimse tutamaz.”