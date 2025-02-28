Samsun-Ankara hızlı tren projesinde, Kırıkkale Delice-Çorum hattının ihalesi 75 milyar bedel ile Yapı Merkezi-YSE Yapı iş ortaklığına verilmişti.

İhaleyi alan Yapı Merkezi-YSE Yapı iş ortaklığı ile ise Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş sözleşmesini 17 Ocak'ta imzalamıştı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından yaklaşık 41 gün sonra 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum hattının yapımı için çalışmalar başladı.

Delice-Çorum hızlı tren projesinin 2030 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Bu hattın yapımının tamamlanması sonrası Samsun'u Ankara'ya bağlayacak hattın yapım sürecine geçilecek.

Editör: HABER MERKEZİ