Ziyarette, Çorum merkez köyleri ve ilçe köylerinin mevcut durumu, altyapı ihtiyaçları ve köy sakinlerinin beklentileri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Milletvekili Kayrıcı, muhtarların, köylerin ve vatandaşların sesi olduğuna vurgu yaparak, talepleri dinlemenin ve çözüm üretmenin önemini bir kez daha dile getirdi.

Kayrıcı, “Muhtarlarımız, köy sakinlerinin ihtiyaçlarını en iyi bilen ve bizlere ileten önemli temsilcilerdir. Bugün, Genel Merkezimizde bir araya gelerek, köylerimizin durumu hakkında istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımızın beklentilerini dinleyerek, çözüm noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Seçim sürecinde vaat ettiğimiz konuları, hemşehrilerimiz ve köylerimizin yararına olacak şekilde, öncelik sırasına göre hayata geçirmek için her türlü olumlu katkıyı sağlamaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

Genel Merkezimizde ve meclisteki makamımız ve odamız bizim değil, tüm hemşehrilerimizindir. Herkese kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.

Editör: HABER MERKEZİ