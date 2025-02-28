Milli Görüş Hareketi Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın siyonizme karşı cesur duruş sergileyen tek lider olduğunu kaydeden İl Başkanı Nuri Kuşcu, merhum Erbakan’ın siyasi kimliğinin yanı sıra bir fikir adamı olarak liderliğiyle kritik görevlerde önemli duruş sergilediğini belirtti.

Türkiye’nin tarihinde önemli ve derin izler bırakan merhum Erbakan’ın adalet, refah ve tam bağımsızlık düşüncülerini bugün Yeniden Refah Partisi olarak kendilerinin benimsediğini ve yaşatmaya çalıştığını aktaran Kuşcu, birçok kesimin de Erbakan’ın kurucusu olduğu Milli Görüş Hareketi’ni benimsediğini vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekâlatına verdiği destekle, 28 Şubat post modern darbeye karşı sergilediği duruşla hafızalarda kalıcı iz bırakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın iktidarda olduğu süreçte milletine sağladığı imkanların hala unutulmadığını dile getiren Kuşcu, merhum Erbakan Hoca’nın yolundan ve izinden gidenler olarak önce devletim ve milletim düsturunu yaşatmaya merhum Erbakan Hoca’nın talebeleri olarak devam edeceklerini ifade etti.

Milli Görüş Hareketi’nin temsilcisinin bugün Dr. Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi olduğuna da değinen Kuşcu, vefatının 14. Sene-i devriyesinde merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’yı rahmet, minnet ve hayırla yad ettiklerini sözlerine ekledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ