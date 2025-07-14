Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025’in ilk yarısında iş arayan milyonlarca vatandaşa umut olacak yeni iş ilanlarını duyurdu. Hem kamu hem de özel sektördeki personel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen kurum, özellikle hizmet, sanayi ve turizm sektörlerinde artan hareketliliğin etkisiyle alım sayılarında ciddi bir yükseliş yaşandığını bildirdi.

Adaylar, Türkiye’nin dört bir yanındaki bu fırsatlara İŞKUR’un online platformu üzerinden kolayca erişebiliyor. Güncellenen ilanlar, farklı eğitim düzeylerine ve mesleki yeterliliklere sahip bireyler için geniş bir yelpazede iş imkânı sunuyor.

Yayımlanan ilanlara göre en çok aranan pozisyonlar arasında şu meslek grupları öne çıkıyor:

Temizlik Görevlisi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız)

Şoför (Makam, Yük, Servis)

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı

Garson (Servis Elemanı)

Büro Memuru ve Sekreter

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Muhasebe Personeli

İŞKUR’un resmi web sitesinden yapılan açıklamada, başvuru sürecinin kolaylaştırıldığı ve adayların şehir, sektör ve pozisyon bazlı filtreleme yaparak kendilerine en uygun ilanlara ulaşabileceği belirtildi.

Türkiye'nin ekonomik lokomotifi olan İstanbul, 100 bini aşkın ilanın büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Megakentte; temizlik görevlisinden makam şoförüne, muhasebeciden kongre ve fuar hostesine kadar çok geniş bir yelpazede personel aranıyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirler takip ediyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel başvuru şartları pozisyona ve kuruma göre değişiklik göstermekle birlikte, adaylarda aranan temel kriterler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.18 yaşını doldurmuş olmak. Başvurulacak pozisyonun gerektirdiği özel şartları (eğitim, sertifika, deneyim vb.) taşımak. Emekli veya malul aylığı almıyor olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorununa sahip olmamak.

İŞKUR Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır? Adım Adım Başvuru Rehberi

İŞKUR'un sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak oldukça kolay. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle

https://esube.iskur.gov.tr/

adresinden "İş Arayan" olarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. Eğer üyeliğiniz yoksa "Üye Ol" seçeneği ile hızlıca kayıt oluşturun. Giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan

"Açık İş İlanları"

sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda, çalışmak istediğiniz ili, ilçeyi, mesleği ve diğer kriterleri belirterek aramanızı kişiselleştirin. Filtreleme sonrası listelenen ilanların detaylarını inceleyerek size en uygun olanları belirleyin. Başvurmak istediğiniz ilanın üzerine tıklayıp sayfanın alt kısmında bulunan

"Başvur"

butonunu kullanarak işleminizi tamamlayın.



