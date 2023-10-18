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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto hırsızlığına yönelik Samsun merkezli İstanbul ve Çorum illerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı marka ve modeldeki 10 aracın (change oto) motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek, 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık' suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 15, İstanbul ve Çorum’da 4 olmak üzere toplam 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 11 adet araç kupası üzerinde şasiler bulunan metal plaka, 19 adet araç satış belgesi, çok sayıda araç alım satım işlemlerine ilişkin evrak ve diğer materyaller, 1 adet numaratör, 52 adet araç ruhsatı, 7 adet araç plakası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 16,98 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet AK47 fişeği, 7 adet 9,19 mm. fişek, 2 adet boş şarjör ve 1 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi.