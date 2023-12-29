Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Çorumda yaşayan, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından eğitimli dağcılar tarafından kurulan Çorum Dağcılar Birliği hem şehrimizde dağcılığın gelişmesini sağlayacak adımlar atacak, hem de şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmuş olacak. Bu kapsamda zirve faaliyetleri, kaya tırmanışları, spor tırmanış, arama kurtarma faaliyetleri, doğa yürüyüşleri ve daha birçok dağcılık branşı içerisinde yer alan faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yeni sporcular yetiştirerek Türk dağcılığına, şehrimize ve ülkemize katkıda bulunacağız.

Ayrıca, şehrimizde spor tırmanış duvarımızın olmadığı, tırmanış duvarının yapılabilmesi için resmi makamlarla girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda yetkililerden desteklerini beklemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.