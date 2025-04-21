Çorum Çölyak Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu kongrede dernek yönetiminde görev değişimi yaşandı. Mevcut başkan Fatma Müjgan Demir’in başkanlık için aday olmadığı genel kurulda yapılan oylama sonucunda Uzm. Dr. Mustafa Azak, derneğin yeni başkanı olarak seçildi.

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yoklama ile başladı. Divan Başkanlığı’na Sıdtık Veldet, kâtip üyeliklere ise Hacer Kesici ve Uzm. Dr. Mustafa Azak seçildi. Faaliyet ve denetim raporlarının görüşülüp onaylandığı toplantıda, dernek tüzüğünde değişikliklere gidildi. Yeni tüzükle birlikte Çorum Çölyak Derneği'nin Türkiye genelinde şube açmasının ve temsilci atamasının önü açıldı.

Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde üyeler, bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı eski yönetime teşekkür ederek, yeni yönetime başarılar diledi.

Göreve yeni seçilen Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, yaptığı konuşmada, “Çorum Çölyak Derneği, kurulduğu günden bu yana çok başarılı projelere imza atmıştır. Bu başarıda eski-yeni ayrımı yapmaksızın özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımızın katkısı büyüktür. Yeni dönemde de aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmak, glütensiz beslenme konusunda toplumsal bilinci yükseltmek ve ülke genelinde etkin bir yapıya kavuşmaktır. Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak glütensiz ürünlerin temini ve dağıtımı konusunda önemli projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Uzm. Dr. Mustafa Azak (Aile Hekimi), Başkan Yardımcısı Fatma Müjgan Demir (Emekli Yönetici), Başkan Yardımcısı Hacer Kesici (Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici), Genel Sekreter Ahmet Kaya (Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel Şube Müdürü), Sayman Ömer Yıldırım (Mali Müşavir), Üye Gizem Coşkun (Gıda Mühendisi), Üye Hilal Altun (Müzik Öğretmeni).

Editör: KEMAL YOLYAPAR