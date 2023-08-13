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Türkiye Bocce, Dart ve Bowling Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Volo Türkiye Şampiyonası 8-11 Ağustos tarihleri arasında Mersin’de yapıldı. Yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapılan müsabakalara ülke genelinden çok sayıda il takımı ve sporcu katıldı. Mehmet Yalçın ve Hüseyin Er’den oluşan Çorum takımı Röle çift erkeklerde önemli bir başarıya imza atarak Türkiye’nin en iyi üçüncü takımı oldu.

Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan’a, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe’ye, Kültürspor Kulübü Başkanı Hilal Kiraz’a teşekkürlerini iletti. Her geçen gün Çorum’da büyük bir gelişim kaydettiklerine de vurgu yapan Çıtak, sporcularını Mersin’de elde etmiş olduğu başarıdan dolayı da tebrik etti.