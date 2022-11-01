Ünlü tiyatrocular Altan Erkekli ve Veysel Diker’in rol aldığı “Ortadaki Oyun” önceki akşam sahnelendi.

Günümüz Türk tiyatrosunun temellerini oluşturan “Orta Oyun” geleneğini yaşatan isimlerden biri olan Altan Erkekli ile Veysel Diker’in rol aldığı “Ortadaki Oyun” isimli oyun önceki akşam Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Tiyatro Dördüncü Duvar’ın katkıları ile Çorumlu tiyatro severlerle buluşan “Orta Oyunu” izleyiciden tam not aldı.

Usta oyuncuların muhteşem bir performans sergilediği ve orta oyunu geleneği anlatım biçimini genel olarak baz alan, yine müzikal ve sanat müziği parçalarının aralara serpiştirilmiş bir şekilde sahneye uyarlandığı müzikli hicivli bir güldürü 7’den 70’e salonu hınca hınç dolduran seyirciyi hem güldürdü hem düşündürdü.

Oyun sonrası açıklama yapan Tiyatro Sanatçısı Altan Erkekli, “Çorum benim Ankara Sanat Tiyatrosu’nda ki 25 yıllık serüvenimde turnelerle geldiğimiz ve çok mutlu olduğumuz zaman içerisinde Devlet Tiyatrosu’na geçtiğimde Devlet Tiyatroları ile geldiğimiz tarihi ve tahıl ambarı kentimiz. Çorum, sanata izleyici olarak çok büyük bir katkı sunan ve Anadolu’nun ortasındaki Hitit Güneşi’nin yayıldığı sembolleri ile sıcak sevecen bir izleyici topluluğu ile bizlere her zaman hak ettiğimiz alkışı verdi.

Tiyatro Dördüncü Duvar’ın organize ettiği oyunumuz Ortadaki Oyun, geleneksel tiyatromuzun Fettah-Karagöz orta oyunu niteliklerini barındıran, günümüzü anlatan, taşlamaları olan günümüzdeki sosyal ilişkilerimiz aile ilişkilerimizi anlatan, sıkıntılarız, kendimizi, ne yaptığımızı, ne yapmamız gerektiğini sorguladığımız bir oyun.

Oyunumuz, Devlet Tiyatro Salonu’nda oynandı. Seyircilerimiz çok coşkuluydu. Çok katılımcı, çok keyif aldılar. Bizde onların oyuna katılımında çok keyif aldık. Salon harika, ses harika, organizasyon harika” ifadelerini kullanarak Tiyatro Dördüncü Duvar sahibi Özgür Pehlivan ve Çorumlu tiyatro severlere teşekkür etti.



(Tugay GÖKTÜRK)