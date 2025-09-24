Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) takımlarından BEREN TEAMS, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025 finallerinde “NUTRİHARİTAM” adlı projeleriyle Türkiye 13'üncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çorum BİLSEM'in projesi, Türkiye genelinde başvuru yapan 12 bin 545 proje arasından sıyrılarak 25 finalist arasına girme başarısı gösterdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül tarihleri arasında yapılan final değerlendirmeleri sonucunda ise BEREN TEAMS, projesiyle Türkiye 13'üncüsü olarak Çorum'a büyük bir gurur yaşattı.

Açıklamada, bu gurur verici başarıda emeği geçen öğrenci Zeynep Beren Yiğit ve danışman öğretmeni Dr. Mehmet Fidan tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi.

Muhabir: Haber Merkezi