Çorum Valisi Ali Çalgan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ile birlikte ildeki dedeler, dernek ve vakıf başkanlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına iştirak etti.

Toplantı, hem Alevi-Bektaşi geleneğinin yaşatılması hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla önemli bir buluşma niteliği taşıdı.

Valilik koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Çorum’daki cemevi temsilcileri, kanaat önderleri, dernek ve vakıf yöneticileri de katıldı. Toplantıda; cemevlerinin ihtiyaçları, gençlere yönelik kültürel faaliyetler, Alevi-Bektaşi inancının gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal dayanışmayı artıracak projeler ele alındı.

KARDEŞLİK VE KADİM

DEĞERLER VURGUSU

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Çalgan, birlik ve kardeşliğin toplumun en güçlü dayanaklarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Gönül birliğini, kardeşliği ve kadim değerlerimizi yaşatan bu kıymetli buluşmaya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise bu tür toplantıların hem inançsal hem de kültürel değerlerin korunması açısından önem taşıdığını belirtti. Katılımcılar da, toplantının Çorum’daki toplumsal barışa ve kültürel çeşitliliğe katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

Muhabir: Haber Merkezi