Samsun’da faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv, elektrikli Volvo EX30 ve EX40, benzinli ve plug-in hibrid XC90, XC60 modellerinin tanıtımı için Anitta Otel’de kapsamlı bir program düzenledi.

Etkinliğe Otokoç Samsun Volvo Satış Lideri Burhan Faik Gedik, Satış Danışmanları Emre Şahin, Alperen Karaosmanoğlu, Araç Teslimat ve Sevk Görevlisi Safa Pehlivanoğlu ile birlikte Çorum’dan çok sayıda sanayici ve iş insanı ile davetli katıldı.

Kahvaltı programı ile başlayan etkinlikte daha sonra Otokoç Samsun Volvo Satış Lideri Burhan Faik Gedik tarafından katılımcılara bir sunum yapıldı. Son olarak ise Anitta Otel önünde hazır bulunan Volvo'nun yeni nesil EX30, EX40, XC90 ve XC60 modellerinin ayrıntılı tanıtımı yapıldı.

Çorum’da çok sayıda Volvo marka araç tutkunu olduğunu söyleyen Volvo Satış Lideri Gedik yaptığı sunumda: Otokoç Samsun ailesi olarak Çorum'da faaliyet gösteren iş insanları ile birlikte Samsun'da destek olabilmek adına bir kahvaltı etkinliğinde buluşmak istedik. Tüm araçlarımızı deneyimlemelerini ve markamızın konforunu, güvenliğini test etmelerini istedik. Hem servis hem de satış olarak en üst seviye hizmet vermek için elimizden gelenin yapılacağını belirttik. Bizi güzel ağırladıkları için hepsine teşekkür ederiz.” dedi

Programa katılan vatandaşlar yeni nesil Volvo araçları ile test sürüşüne de katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi