Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Gençler Bölge Şampiyonası 15-16 Mart tarihleri arasında Muğla, Trabzon, Bolu ve Malatya’da yapıldı. Çorum temsilcilerinden Çorum Belediyespor, Çorum Gençlikspor ve Arenaspor Trabzon bölgesinde mücadele etti. Beşirli Spor Kompleksi’nde gerçekleşen müsabakalarda Çorum Belediyespor takımı erkeklerde Arda Kekillioğlu, Berat Özdemir, M.Akif Aktaş ve Abdurrahman Gürbüz, kızlarda ise Ezel Arslan, Ayşe Ezel Bilgiç ve Elizan Başar oyuncu grubu ile mücadele etti. Çorum Belediyespor’un raketleri tüm maçlarını kazanarak hem kızlarda, hem de erkeklerde bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

ARENASPOR VE GENÇLİKSPOR DA FİNALLERDE

Çorum’un bir diğer temsilcilerinden Ege Bolat, Yiğit Hüseyin Subaşı ve Ahmet Çelik oyuncu grubu ile mücadele eden Arenaspor erkeklerde bölge ikincisi, Nazlı Şahan, Nehir Bolat ve Aysima Gün’lü Çorum Gençlikspor ise kızlarda bölge üçüncüsü olarak Çorum Belediyespor ile birlikte Türkiye finallerine adını yazdırdı.