Çorumlu milli bilardocu Emrah Taç, 19-23 Mart tarihlerinde Fransa'nın Florange kentinde yapılacak olan Bireysel ve Takımlar Avrupa Artistik

Bilardo Şampiyonası öncesinde İzmir’de katıldığı Türkiye Şampiyonası 1.Etap Müsabakalarında derece yaparak moral buldu.

İzmir Atatürk Stadı Bilardo Tesislerinde düzenlenen 1.etap müsabakalarında Serdar Gümüş birinci, Barış Cin ikinci olurken, Hacı Arap Yaman ve Çorumlu sporcu Emrah Taç üçüncülüğü paylaştı.

Emrah Taç ve dereceye giren diğer sporcular, Fransa’da yarın başlayacak olan Bireysel ve Takımlar Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonalarına ülkemizi temsil edecekler.