Burdur’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası’nda Çorum Belediyespor’un raketleri hem okulları ile hem de ferdi müsabakalarda büyük başarıya imza attılar.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası 24-28 Şubat tarihleri arasında Burdur’da yapıldı. Çorum Belediyespor’un başarılı raketlerinden Ali Afşin Gül İstanbul Aydın Üniversitesi erkek takımı ile, Zeynep Karaca ise Nişantaşı Üniversitesi kadın takımı ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadılar. Gazi Üniversitesi’nde eğitim gören Ezel Arslan ile Asu Ayça Şenyuva ise Süper Lig’de okulları ile üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardılar.

Öte yandan kulüp antrenörlerinden Mahmutcan Öztuna ve Yasin Egemen İbiş Hitit Üniversitesi erkek takımı ile Süper Lig üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attılar.

Ferdi müsabakalarda ise Ezel Arslan Türkiye birincisi, Asu Ayça Şenyuva ise Türkiye ikincisi, Zeynep Karaca ise Türkiye üçüncüsü oldu.