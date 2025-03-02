Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Curling Grup Birinciliği Çorum’da start aldı. Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen grup birinciliğinin açılış törenine, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Daha sonra sporcu geçişinin ardından açılış töreni sona erdi.

ÇORUM’DAN 3 OKUL

Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen grup birinciliği 53 okul katıldı. Erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek olan grup birinciliğinde Çorum’u erkeklerde 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, kızlarda Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, karmada ise Osmancık İsmail Karataş Anadolu Lisesi temsil edecek. Erkeklerde C grubunda mücadele eden 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi grubunda Sakarya, Kastamonu ve Sinop temsilcileri ile maçlar oynayacak. Kızlarda ise B grubunda mücadele eden Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise grupta Yozgat, Düzce, Ankara ve Tokat temsilcileri ile karşılaşacak. Karmada ise A grubunda mücadele edecek olan Osmancık İsmail Karataş Anadolu Lisesi ise Tokat, Zonguldak, Kastamonu ve Düzce takımları ile final biletini alabilmek için kapışacak.