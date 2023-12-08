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Çorum Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda gerçekleşen törene, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldılar. Ak Parti İl Başkanı Murat Günay ise törenin son bölümüne katıldı.



Malzeme dağıtım töreni öncesi protokol üyeleri birer konuşma yaptı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, amatör sporun en büyük destekçisinin belediye olduğuna vurgu yaparak, bu desteklerin artarak devam edeceğine inandığını belirtti. Konuşmasının devamın da gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Arıcı, destekten faydalanmaları için üye olmayan kulüpleri ASKF'ye üye olmaya davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise, Belediye ile birlikte sportif anlamda çok önemli işlere imza attıklarını ve atmaya devam ettiklerini belirterek Çorum'u spor şehri yapma yolunda çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Çağlar tüm gençliğe dokunmak adına bu işbirliğinin çok önemli olduğunu belirterek malzemelerin amatör kulüpler için hayırlı olmasını diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, amatör sporun içinden gelen birisi olarak her zaman onların yanında olduğunu söyledi. Bektaş Belediye'nin bu desteğinin çok önemli olduğunu belirterek yeni yılda İl Genel Meclisinden amatör spor için ayrılan bütçenin ise bir milyon liraya çıkardıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın konuşmasının ardından amatör kulüplere malzemeleri davetliler tarafından teslim edildi. Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 46 amatör kulübe toplam maliyeti 1 milyon 150 bin lira olan malzeme alındı. Kulüplerin faaliyet branşlarına göre değişik 56 farklı malzeme alımı yapıldı.



Malzeme dağıtımı yapılan kulüpler, Efor Spor Kulübü, Altın Hamle Gençlikspor, Görme Engelliler Spor Kulübü, Fikri Asım Spor Kulübü, Buhara Spor Kulübü, Çorum Voleybol Spor Kulübü, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Derneği Kulübü, Çorum Okçuluk Spor Kulübü, Öncü Spor Kulübü, Arena Spor Kulübü, Yesevi Çocuk Spor Kulübü, Anka Spor Kulübü, Birlik Spor Kulübü, Gelişim Basketbol, Çorum Ted Koleji, Hattuşa Satrançspor, Hitit Geleneksel Okçuluk, Fetihspor, Baharspor, Hedefspor, Anadolu İş Okulu, Çorum İdman Ocağı, Spor İhtisas, Zirvespor, Gençlik Akademi, Ata Su Sporları, Çorum İşitme Engelliler, Çorum ASKF, Gençlik Mimar Sinan, HE Kültürspor, 1907 Gençlikspor Çorumspor, Gençlerbirliği, Hattuşa Gençlikspor, Ulukavakspor, Vefa Devane Gençlikspor, Çorum Vefaspor, Maviay Gençlikspor, Gülabibeyspor, PTT Gençlikspor, Anadolu FK, İl Özel İdaresi Gençlikspor, Akkentspor, Hitit Anadolu Gençlik, Çorum İdman Yurdu ve Çorum Futbol Kulübü.