Çorum Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz okulları, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmelerini amaçlayan yaz okulları için kayıtlar başladı.

Gençliğe ve eğitime yaptığı yatırımlarla örnek gösterilen Çorum Belediyesi, bu yıl yaz okulları kapsamında spordan sanata toplam 44 farklı branşta kurs açıyor. Kurslara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kayıtların başladığı ilk andan itibaren Gençlik Merkezleri’nde yoğunluk oluşturdu.

Yaz okulları için ön kayıtlar “basvuru.corum.bel.tr” internet adresi üzerinden online olarak alınırken, kesin kayıt işlemleri ise kursların yapılacağı Gençlik Merkezleri’nde gerçekleştiriliyor.

Çorum Belediyesi Yaz Okulu kurslarına kayıtlar, 28 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR