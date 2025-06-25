Hülya ve Köksal İncel çiftinin kızları Aybüke ile Sultan ve Duran Nefeslioğlu’nun oğlu Mehmet için düğün töreni düzenlendi. Çiftin kına merasimleri Cuma günü baba evlerinde yapıldı.

Düğün törenleri ise Özgürler Ecem Düğün Salonunda gerçekleşti. Düğüne siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İncel ve Nefeslioğlu ailelerinin eş, dost ve akrabalarının hazır bulunduğu düğün töreninde davetliler doyasıya eğlendi. Köksal İncel, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi