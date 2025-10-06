Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yeni dönem çalışmalarına başladı. Şef Arif Sadeçolak yönetiminde bir araya gelen koro üyeleri, Anadolu’nun birbirinden güzel türkülerini seslendirerek yeni sezon konserlerine hazırlanıyor.

Yeni dönem konser hazırlıklarını titizlikle sürdüren koro, her Pazartesi akşamı saat 18.00-20.30 arasında Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda provalarına devam ediyor.

Türküye gönül vermiş tüm vatandaşların, dilerlerse izleyici olarak provalara katılabilecekleri, dilerlerse de aktif olarak koroda yer alabilecekleri belirtildi. Başvuruların, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılabileceği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi