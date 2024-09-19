Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, muhtarlar ve eğitim kurumları gibi farklı kesimlerin görüş ve önerilerini almak amacıyla ziyaretler düzenliyor. Paydaş görüşmeleri sonucunda şehrin ihtiyaç ve

beklentileriyle ilgili analiz raporları hazırlanacak. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sürecinin sonunda ortak akılla oluşturulacak stratejik plan Çorum’un gelecekteki hedeflerine ışık tutacak.



'Şehrin geleceği için ortak vizyon geliştirilecek'

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, her çalışmada olduğu gibi 2025-2029 yıllarını kapsayan yatırım planlarını oluştururken istişareyi esas alacaklarını ifade etti. Başkan Aşgın, “Bu ziyaretlerin temel amacı, hizmet sunum kalitesini artırmak ve şehrin geleceğine dair ortak bir vizyon geliştirmek. Tüm paydaşlarımızın katılımıyla oluşturulacak bir stratejik plan, şehrimizin gelişimi için büyük önem taşıyor. Herkesin görüş ve önerilerini alarak, bu sürece katkıda bulunmalarını amaçlıyoruz” dedi.