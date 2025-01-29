Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketi, 2025 yılı için yeni personel alımı yapacağını duyurdu.

Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin yayınladığı ilana göre, daimi 3 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, 2 Fen Bilgisi Öğretmeni, 2 Fizyoterapist ve 2 Matematik Öğretmeni alımı yapılacak.

Bu pozisyonlar için gerekli şartları taşıyan adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilecek.

Dün başlayan başvurular 30 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Başvurular Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ)'ne. (Valilik Karşısı, Kadeş Meydanı (Çorum Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi yanı)

Başvuruların şahsen yapılacağı ve adayların tüm başvuru belgelerini eksiksiz olarak teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

Başvuru detayları İŞKUR sitesinde yer alıyor.



