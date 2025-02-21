Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış şartları nedeniyle doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve diğer hayvanlar besleme çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme odaklarına kuru mama, kuşlar için de yem serpiyor. Sıklık Tabiat Parkı’ndaki fauna alanında yaşayan ceylan, geyik ve karacalar da ihmal edilmiyor.

Doğada bulunan hayvanların aç kalmamaları için tedbirler aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Özellikle soğuk havalarda doğada yaşayan canlılar yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yerleşim alanı dışında doğaya yem bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz belirli periyotlarda yemleme işlemlerini sürdürmektedirler.” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR