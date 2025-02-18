Basketbol İl Temsilciliğinin 2025 yılı faaliyet programı gereğince düzenlenen Kulüplerarası U18 Basketbol Turnuvası sona erdi. İkide iki yapan Çorum Basketbol Yıldızları şampiyonluk ipini göğüsledi.
3 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Amasya Gençlik 05 Spor Kulübü’nü 80-28 yenen Çorum Basketbol Yıldızları, ikinci maçında Çorum Belediyespor ile karşılaştı. Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanan ve Hakan Kaya-İsmail Hekim hakem ikilisinin yönettiği maçta ilk periyodu Çorum Belediye 17-14 alırken, ikinci periyotta rakibine 25-11 üstünlük sağlayan Çorum Basketbol Yıldızları soyunma odasına 39-28 önde gitti.
Üçüncü periyodu 17-15, final periyodunu ise 21-13 kazanan Çorum Basketbol Yıldızları parkeden 77-56 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.
4 puanlı Çorum Basketbol Yıldızları’nın ardından 3 puanla Çorum Belediyespor ikincilik kupasının sahibi olurken, Amasya Gençlik 05 Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.