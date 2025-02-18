Fransız dövüş sanatı olarak bilinen ‘Savate’ spor branşının ilk Türkiye Şampiyonası Çankırı’da yapıldı. Çorumlu sporcular 5 madalya kazandılar.

NAZLICAN AKSOY ŞAMPİYON

Yurt genelinden 300 civarında sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Şampiyonasında antrenör Aydın Fırat nezaretinde ringe çıkan Çorumlu sporcular 1 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük madalyası kazandılar.

Büyük kadınlar 48 kiloda Nazlıcan Aksoy Çorum’a birincilik madalyasını kazandırırken, yıldız erkekler 42 kiloda Muratcan Çalışkan ve genç erkekler 80 kiloda Osman Coşar Türkiye ikincisi oldular. Yıldız kızlar 51 kiloda Ceylin Hayal Eker ve yıldız kızlar 54 kiloda Tuba Çapar ise üçüncülük madalyası için kürsüye çıktılar.

3 SPORCU MİLLİ TAKIM SEÇMESİNE KATILACAK

Antrenör Aydın Fırat, kilolarında ilk 2 sırayı alan sporcuların milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandıklarını belirtti. Bu doğrultuda, Türkiye şampiyonu olan Nazlıcan Aksoy’un yanı sıra ikinciliği elde eden Muratcan Çalışkan ve Osman Coşar önümüzdeki günlerde 10 gün sürecek milli takım kampına katılacak. Kampta yapılacak seçmelerde kilolarında birinci olan sporcular milli takıma seçilecek. Milli takıma seçilecek sporcular ise Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler.