Cemiyet Başkanı Şevket Erzen başkanlığında toplanan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gündemindeki konuları görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda; Gazeteciler Cemiyeti’nin önümüzdeki süreçte planlandığı etkinlik ve çalışmalar görüşülürken, Çorum basınının içinde bulunduğu sorunlar da masaya yatırıldı.

Başkan Erzen, ayrıca Basın İlan Kurumu’nun Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 32. Dönem 5. Toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgiler verdi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu toplantısına; Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Burak Yalçın’ın kent dışında olması nedeniyle katılamazken, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Çevrim, Sadık Örgel, Ali Özdemir, Taner Şimşek, Nihat Karalar ve Volkan Sinayuç katıldı.

Toplantıda Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da hazır bulundu.

Başkan Erzen, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilen Volkan Sinayuç’ı kutlayıp, yeni görevinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ