Çorum Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve Baro Saymanı Av. Avni Zafer Yamaner, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz.Erol Afacan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz Sayman, Ecz. Özden Sak, Yönetim Kurulu üyeleri Ecz. Hamdi Kartal ve Ecz. Sertan Saygı Çalışkan da hazır bulundu.

Yapılan görüşmede Kalıpcı, “Bilimsel Eczacılığın 185.yılında 14 Mayıs Eczacılık Haftanızı kutluyorum tüm eczacılarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Oda Başkanı Afacan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR