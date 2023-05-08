Kalıpcı, açıklamasında şunları söyledi

“100 yıllık demokrasi ve Cumhuriyet hayatımızda bir seçim dönemini daha yaşamaktayız.

14 Mayıs 2023 Pazar günü Türk Milletinin iradesi bir kez daha sandıkta tecelli edecektir.

Bu süreç içerisinde ne yazık ki son günlerde demokrasimize gölge düşürecek bir takım şiddet olaylarının gerçekleşmekte olduğuna büyük bir üzüntü ile şahit olduk.

Hafta sonu Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı gerçekleşen şiddete yönelik eylemlerinin tasvibi veya bu eylemlere göz yumulması mümkün değildir.

Yaşanan bu olaylar ile ilgili yargı mercilerince gerekli soruşturmaların başlatıldığından memnuniyet duymakla soruşturma süreçlerini de yakından takip ediyoruz.

Çorum Barosu olarak demokrasinin, adaletin, hukukun her daim yanında duracağımızı beyan ediyor; şiddetin her türlüsüne karşı olan mücadele kararlılığımızı tekrarlıyoruz.” (Haber Merkezi)