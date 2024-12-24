Geçtiğimiz Temmuz ayında Ankara’da yapılan ihale sonucunda 45 milyon 600 bin lira bedelle yeni binanın inşaatını üstlenen firma belirlenmiş ve 2050 metrekarelik modern yapı Çorum Barosu’nun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştı.

Adliye Sarayı’nın yanına inşa edilecek olan Çorum Barosu'nun yeni hizmet binası ve sosyal tesisi için Cuma günü saat 15.00’de temel atma töreni düzenlenecek.

2050 METREKARELİK YENİ

BİNADA MODERN TESİSLER

Beş kattan oluşacak ve toplamda 2050 metrekarelik bir alana sahip olacak olan yeni hizmet binasında, avukatların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli modern olanaklar sunulacak. Binada, kapsamlı bir kafeterya, komisyon odaları ve büyük konferans salonları bulunacak.

Editör: HABER MERKEZİ