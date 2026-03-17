Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında su ürünleri kontrol botu ile sahada incelemelerde bulunuldu.

Denetimler sırasında su ürünleri avcılığının yasak olmasına rağmen kullanımda olduğu tespit edilen yaklaşık 600 metre uzunluğundaki misina ağı ekipler tarafından tespit edilerek el konuldu. Yetkililer, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Öte yandan iç sularda uygulanan su ürünleri av yasağı dün itibariyle başladı. Bu kapsamda 15 Mart – 15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yasak dönemi öncesinde il genelinde faaliyet gösteren soğuk hava depolarında bulunan su ürünlerine yönelik stok tespit çalışmaları da gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak vatandaşların su ürünleri mevzuatına uygun hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR