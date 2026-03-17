Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı tarafından ilçelerde düzenlenen “Gönül Sofrası” iftar programının sonuncusu Çorum merkezde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

MHP İl Başkanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde önceki akşam düzenlenen “Gönül Sofrası” iftar programında yaklaşık 4 bin kişi aynı sofrada buluşurken, programa siyaset, yerel yönetim, sivil toplum ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

İftara MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gölgör, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Karaca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Çorum Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanı Baran Korkmaz, MHP İl, İlçe, Merkez İlçe teşkilat yöneticileri, siyasi parti, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar yer aldı.

Semazen gösterisiyle başlayan programda Çorum Milletvekili Kayrıcı ile İl Başkanı Çıplak, davetlilerle yakından ilgilendi. Program kapsamında ayrıca muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle istişare toplantısı da yapıldı.

Programda konuşan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek aynı sofrada buluşmanın gönülleri birleştirdiğini ifade etti. Partisinin siyasi hayatı boyunca “oyun kuran, oyun bozan ama oyun oynamayan” bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Çıplak, MHP’nin 57’nci kuruluş yıl dönümünde Başbuğ Alparslan Türkeş’i ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.



“TERÖRSÜZ GÜÇLÜ

TÜRKİYE MÜMKÜN”

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” vurgusu da yapan Mehmet İhsan Çıplak, bu hedefin devlet aklıyla ortaya konmuş tarihi bir çağrı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirten Çıplak, teşkilat olarak sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

MHP’nin yerel yönetim anlayışına da değinen Çıplak, “Ayırmadan, ayrıştırmadan üretken belediyecilik” sloganının Çorum başta olmak üzere Alaca, Dodurga, Osmancık ve Sungurlu’da somut hizmetlerle hayata geçirildiğini ifade etti. Belediye başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Çıplak, teşkilatın büyümesinde ve memlekete hizmet noktasında destek veren MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya da şükranlarını sundu.

Programda katılımcıların Kadir Gecesi’ni ve bayramını da kutlayan Mehmet İhsan Çıplak, gecenin memlekete ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da salondaki hazirunu selamlayarak tüm katılımcıların Çorumluların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhur İttifakının ülkemiz için önemine de değinen Başkan Aşgın, konuşmasında ayların en güzel ayı olan Ramazan ayında al bayrağın altında, ezan sesisin gölgesinde birarada olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek bu vatan uğruna canlarını vermekten çekinmeyen tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

“İÇ BARIŞA İHTİYAÇ VAR”

MHP teşkilatının birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirilen iftarda konuşan Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da “Terörsüz Türkiye” vurgusu yaptı.

Katılımcıları selamlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileten Vahit Kayrıcı, dünyanın bütün kaynaklarının Siyonist ve emperyalist güçler tarafından yeniden bölüşülmeye çalışıldığı bir sürecin devam ettiğini, bu bölüşüm için İslam alemi ve Türk dünyasının üzerinde oyunlar oynandığını vurguladı.

Etrafımızın ateş çemberine döndüğünü ve bölgede bir çok savaşın sürdüğünü de kaydeden Kayrıcı; “Bu şartlar içerisinde biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dimdik ayakta durabilmek için içeride iç barışı sağlamamız lazım. İçeride kavgası olan milletler ayakta duramaz. Ülkeler içeriden yıkılıyor. Biz bu barışı sağlamak için devlet aklı olarak ortaya koyduğumuz “Terörsüz Türkiye”yi inşallah sağlayacağız. Böylece bölgemizde lider, yıldız bir ülke olarak Türk dünyasını ve İslam alemini biraraya getirip onlara önderlik edeceğiz. Dünyada Türkiyesiz oyun kurucu masa olmayacak. Dünyanın en güçlü silahlarını üreten, kendi kendine yeten, kendi kendini doyurabilen bir ülke haline geleceğiz” diye konuştu.

Program oruç açılması, yemek duası ile sona erdi.