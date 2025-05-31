Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde yarın (1 Haziran 2025 Pazar günü) saat 13.00’de gerçekleştirilmesi planlanan mezuniyet töreni, renkli etkinliklere ve sürprizlere sahne olacaktı. Ancak hava muhalefeti nedeni ile etkinlikler 15 Haziran 2025 Pazar gününe alındı. Törenin en dikkat çeken bölümü ise gençlerin büyük beğeniyle takip ettiği müzik grubu Mavi Gri’nin sahne alacağı konser olacak. Sevilen şarkılarını mezunlar ve katılımcılar için seslendirecek olan grup, saat 20.00’de sahneye çıkacak ve mezuniyet coşkusunu zirveye taşıyacak.

Etkinlik alanında lazer gösterileriyle birlikte katılımcılara görsel bir şölen sunulacak. Ayrıca hem yöresel hem de modern lezzetlerin sunulacağı yemek stantları kurulacak. Ailelerin ve davetlilerin keyifli vakit geçirmesi için tüm detaylar özenle planlanırken, çocuklar için de özel eğlence alanları oluşturulacak.

Bahçeşehir Koleji yetkilileri, bu özel günle ilgili yaptıkları açıklamada; hem akademik başarıyı kutlamak hem de öğrencilerin yeni hayatlarına uğurlanmasını unutulmaz kılmak için kapsamlı bir organizasyon hazırlandığını belirtti. Mezuniyet töreninin sadece öğrenciler için değil, aileler ve tüm davetliler için de keyifli bir gün olarak hafızalara kazınması hedefleniyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR