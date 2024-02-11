U15 Ligi’ni yenilgisiz şampiyon tamamlayarak adını gruplara yazdıran Çorum Anadolu FK Cumartesi günü Türkiye’nin dev kulüplerinden Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İstanbul Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın son dakikalarına Ege ve Yunus’un golüyle 2-1 önde giren Çorum Anadolu FK, uzatma dakikalarında yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Özarslan’a forma
Beşiktaş ile Çorum Anadolu FK U15 takımları arasında oynanan hazırlık maçının ardından hediyeler takdim edildi.
Beşiktaş Altyapı Koordinatörü Faruk Hakan Şahin, Çorum Anadolu FK antrenörü Menderes Özarslan’a Beşiktaş forması hediye etti.
Editör: RIFAT KARA