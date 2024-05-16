Türkiye’de tarih ve doğanın iç içe olduğu şehirlerin bulunduğu Orta Karadeniz Bölgesi’ne Suudi Arabistan’dan turist çekilmesi planlanıyor. Bu amaçla Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren 18 turizm acentesinin yetkilisi Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum’u kapsayan bölgeye gezi düzenledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) organize ettiği gezide Arap turizmciler bölge illerinin tarihi ve doğal mekanlarını gezip turizm potansiyeline yönelik bilgi edindi. Esnaf da Arap konuklarına hediyeler verip ikramlarda bulundu. Yedikleri döneri muhteşem olarak yorumlayan Arap turizmciler döner ustası Lütfi Kol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



“ORTA KARADENİZ’DEKİ ŞEHİRLER GERÇEKTEN MUHTEŞEM”

Geziye katılan turizmcilerden Ghadeer Al Hendawee, “İnşallah Arabistan’dan buraya turlar başlatacağız” dedi. Arap turistlerin Trabzon’a olan ilgisi hatırlatılan Al Hendawee, “Her zaman Trabzon bölgesine gidiliyor. Ama bu bölge bilinmiyordu. Çünkü bu şehirler gerçekten muhteşem. Yeşillik ve tarih beraber. Sadece Trabzon Karadeniz değil. Samsun mükemmel bir şehir. Amasya tarihi bir şehir. Tokat mağaralarla, kalesiyle çok güzel” diye konuştu.

KARADENİZ’E EN FAZLA TURİST GETİREN TURİZMCİLER DAVET EDİLDİ

Gezinin fırsatları da beraberinde getireceğine inandıklarını belirten OKA Amasya İl Koordinatörü Erdin Güden ise “Suudi Arabistan’dan Karadeniz Bölgesi’ne en fazla turist getiren 18 turizm acentesini bölgemize davet ettik. Bu faaliyetle amacımız şehrimize, bölgemize daha fazla turist çekmek. Yaklaşımları gayet olumlu. Bundan sonra daha fazla turist getirebileceklerini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.