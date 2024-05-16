Kızılay Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yılda da standımız 1 ay boyunca arife gününe kadar açık olacaktır” denildi.

Açıklamada, “Kurban Bayramı kutsal bayramlarımızdandır. Neşenin, kardeşliğin, barışın, merhametin, sevginin, barışın hakim olduğu, insanların birbirine kaynaştığı, birbiriyle dayanıştığı, yardımlaştığı bir bayramdır. Kurban Bayramında genelde ekonomik durumu elverişli olan herkes kurban keser ve mümkün olduğu kadar akrabasına, eşine, dostuna, komşusuna, fakire, fukaraya dağıtır, evine gelen misafirlere yedirir ve bu da bereketi getirir. Kurban Bayramında kurban bağışı yapmak isteyenler için bu sene kurban bağış rakamları yurt içi 11.750, yurtdışı 4.300 lira olarak belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Editör: UĞUR GÖRKEM