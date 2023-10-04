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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlayacak ve Ankara’da yapılacak olan kongrede ana tema olarak “Türkiye Yüzyılı” belirlendi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden belirlenerek AK Parti’yi 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere taşıyacak kadrolar da şekillenecek.

Öte yandan kongre için Çorum’da da AK Parti Teşkilatları hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki gün AK Parti İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Murat Günay, İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’la İlçe Belediye Başkanları’nın katılımı ile bir toplantı yapıldı.

Başkan Aşgın toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “AK Parti İl Başkanımız Murat Günay başkanlığında il yönetim kurulu üyelerimiz, AK Parti İlçe Başkanlarımız ve ilçe Belediye Başkanlarımızla bir araya geldik. 7 Ekim’de gerçekleşecek Olağanüstü Kongremize hazırlıklarımızı değerlendirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” görüşüne yer verdi.