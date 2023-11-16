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Konuyla ilgili AGD Çorum Ortaokullar Komisyon Başkanı Ali Şahin şöyle söyledi; “Kudüs ve Filistin Davası, günahsız ve masum çocukların öldürülmesi, insanların yurdundan edilmesi evlerinden atılması; işkence, eziyet, sürgün ve hapis gibi insanlık onurunu ayaklar altına alma, baskı, zulüm ve oradaki kardeşlerimize bir şey yapmalarına izin vermemeyi konu alan büyük bir meseledir. Herkes bu meselede iddia sahibi olmalıdır ve bu meseleyi kendi meselesi olarak bilmelidir.

Bizde Ortaokul Komisyonu olarak, gelecek nesillerin bir Kudüs sevdalısı olmasını, Filistin davasının bilinmesi için Türkiye geneli Hanzala Kardeşliği projesiyle ortaokuldaki genç kardeşlerimize ulaşmak. Merhum şair Nuri Pakdil’in de ifadesi ile: ‘Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum ayarlanmadan Kudüs’e boşuna vakit geçirirsin buz tutar gözün görmez olur.’ Bu şiar ile kaşiflerimize; ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz ve miraç olayının şahidi olan mukaddes şehir Kudüs’ü kol saati gibi taşımak, onu daima yaşatmak ve gelecek kuşaklara öğretmek bizlere birer vecibedir. AGD Çorum ortaokullar komisyonu olarak bütün ortaokul öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz.”