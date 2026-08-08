Yerköy-Kayseri yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmaları incelemek için Düver Şantiyesi'ne gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Kayseri-Ankara arası mesafeyi 1 saat 45 dakikaya, Kayseri-İstanbul arasındaki mesafeyi ise 5 saate düşürecek projenin bugün itibariyle yarısının tamamlandığını açıkladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesindeki çalışmaları yerinde görmek için Düver Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. uraloğlu'na Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da eşlik etti. Burada yetkililer ve il protokolünden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; "Ülkemizdeki en önemli demiryolu projelerinden biri olan Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projemizdeki son durumu yerinde değerlendirmek için Düver şantiyemizde bir araya geldik. Çalışma arkadaşlarımızdan projeyle ilgili detaylı bilgi aldık. Ulaştırma; ticaretin güvenliğini, üretimin sürekliliğini, ülkelerin rekabet gücünü ve milletlerin refahını belirleyen stratejik bir alandır. Sadece mesafe kısaltmak değildir. Küresel krizler, boğazlardaki gerilimler, iklim değişikliği ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar bize bir kez daha gösterdi ki: Alternatifsiz koridor, risk demektir. Güçlü, çok yönlü ve dayanıklı ulaştırma ağları ise bağımsızlık ve kalkınma anlamına gelmektedir. Hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor" dedi.



"Hızlı trenle bağlanan il sayımızı 27'ye yükselteceğiz"

2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu; "Şu anda bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri Yüksek hızlı tren hattımızla birlikte; Halkalı - Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice - Çorum gibi birçok kritik hattımızın inşa çalışmaları devam ediyor. İnşallah, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11'den 27'ye yükselteceğiz. Bu büyük vizyonumuzun önemli bir halkası da 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımız. Saatte 250 km hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Hattımız üzerinde; Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında; 20,5 km uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü inşa ediyoruz. " diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun incelemelerine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.