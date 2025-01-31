TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum’un Aralık ayı ihracatı 239,5 milyon dolar olurken, 12 aylık ihracat toplamı da 3 milyar 469 milyon 215 bin dolara yükseldi. Aralık ayı ithalatı 219,3 milyon dolar olan Çorum’un 12 aylık ithalatı ise 3 milyar 143 milyon dolar oldu.

Türkiye’de Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %2,1, ithalat %10,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalat %10,9 artarak 32 milyar 221 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolar, ithalat %5,0 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %43,9 artarak 6 milyar 100 milyon dolardan, 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Aralık ayında %79,0 iken, 2024 Aralık ayında %72,8'e geriledi.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %22,7 azalarak 106 milyar 339 milyon dolardan, 82 milyar 165 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Aralık döneminde %70,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde %76,1'e yükseldi.

BÖLGE İLLERİ

Geçici dış ticaret verilerine göre bölge illerinde 12 aylık dönemde Samsun’da 1 milyar 429 milyon 853 bin dolarlık ihracat yapılırken, Tokat’ta 41.3 milyon dolar ve Amasya’da 165.2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Samsun’da Aralık ayında ihracat 117,5 milyon dolar, ithalat 75,4 milyon dolar olurken; Tokat’ta ihracat 4,2 milyon dolar, ithalat 3,4 milyon dolar ve Amasya’da ihracat 13,4 milyon dolar, ithalat 3 milyon dolar oldu.

Editör: Haber Merkezi