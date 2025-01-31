İş Bankası, Çorum Merkez Şubesi'nin 3 Şubat 2025 tarihinden itibaren Yavruturna Mahallesi'ndeki yeni geçici adresinde hizmet vereceğini duyurdu.

İş Bankası Genel Müdürlüğü’nün almış olduğu karar doğrultusunda müşterilerine bilgilendirme mesajı atan bankadan gelen mesajda, “Çorum Şubemiz 3 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçici olarak ‘Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi No:36-C Çorum’ adresindeki binada faaliyet gösterecektir. Kalıcı hizmet binası ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, bilgisi ayrıca paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ