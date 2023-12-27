Tüketiciler, bu yıl içerisinde yaşadıkları ürün ve hizmetle ilgili sorunları çözebilmek adına Türkiye genelinde bulunan tüketici birliklerine yaklaşık 11 bin şikayette bulundular. Peki 2023'te tüketiciler en çok neyden şikayet etti?

2023 yılında tüketiciler, en çok fahiş kira artışları ve dolandırıcılık vakalarından şikayetçi oldu.

Tüketici birliklerine yapılan başvurular, geçmiş yıllara kıyasla önemli bir artış gösterirken, bu şikâyetlerin çoğunluğu ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar, gıda güvenliği ve fiyatları, mesafeli satış ve kargo hizmetlerinde yaşanan mağduriyetlerle ilgiliydi.

ÇORUM’DA DA ŞİKAYETLER ARTTI!

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da vatandaşlar benzer konulardan şikayet etti. 2023 yılında Çorum’da Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurularda da artış yaşandı.

Kentte, 2023 yılında Tüketici Hakem Heyeti’ne toplam 3714 şikayet oldu.

2938 şikayet görüşülerek karara bağlanırken, 1422 şikayet tüketicinin lehinde, 1478 şikayet ise tüketicinin aleyhinde sonuçlandı. 38 başvuruya ise güvensizlik verildi.

766 başvurunun ise incelenmesine devam edildiği öğrenildi.