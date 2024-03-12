Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Aziz Önal, semt sakinleri ile görüş alışverişi suretiyle sorunlara çözüm üretmeyi amaçladığını belirterek, muhtaç ailelere ve engellilere sürekli yardım sağlanacağını, öğrencilere burs temin edileceğini, iş bulma konusunda yardımcı olunacağını, resmi işlerde danışmanlık hizmeti verileceğini ve altyapı ihtiyaçlarının yakından takip edileceğini söyledi.

Yayınladığı bildiride, mahallenin huzurunu bozanlarla ve uyuşturucu kullananlarla mücadeleyi hedeflediğini belirten Aziz Önal, bağ evlerinin altyapı sorunlarıyla ve sokak hayvanlarının barınaklara alınmasıyla yakından ilgileneceğini, okulların sorunlarına eğileceğini, kültür-sanat faaliyetlerini destekleyeceğini ifade ederken, Çoraklık mevkiine pazar kurulması için elinden gelen çabayı göstereceğini, ikinci evlendirme memurluğunun Bahçelievler’e açılması için girişimde bulunacağını, ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneğini Muhtarlık’tan vereceğini söyledi.