Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına Çorum’un kalkınmasında önemli rol oynayan ve istihdama büyük katkı sunan Organize Sanayi Bölgesi’ne ekibiyle birlikte çıkarma yaparak devam etti.



OSB’de faaliyet gösteren firmalardan Ünal Yem Sahibi Muharrem Sarıaslan, Taç Makine Sahipleri Turgut Taç ve Oğuz Taç, Dalgıçlar Süt Ürünleri Sahibi Direnç Dalgıç, Bilkan Elektrik Makine Sahibi Yıldırım Cemal Bülbül, Tiryaki Dia Bakliyat Sahibi Osman Mengüç, Uğur Promilling Sahibi Mustafa Barlık, Özürgen Makine Ortakları Şeref Ürgen ve Murat Özbakır, Çakır Tarım Sahipleri Mehmet Emin Türker ve Bilal Türker, Başaranlar Makine Ortakları Şeref Özdemir ve Abdullah Balcı, Boy Yem Sahibi Mustafa Boyraz, Duduoğlu Demir Döküm Sahibi Mustafa Duduoğlu, Kemal Öz Gıda Sahibi Suat Atalay, Müre Tekstil Sahibi Ramazan Mutlu, Beğenal Tarım Aletleri Sahibi Emrah Unculu ve Gazel Makine Sahibi Cemil Gazel ve Ozan Gazel’i ziyaret ederek, firmaları ve üretimleri hakkında bilgi aldı.



Personel ve çalışanlara kolaylıklar dileyerek hasbihal eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Ayrıca OSB Bölge Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek ÇOSİAD’ın Yönetim Kurulu toplantısına katılan Çöphüseyinoğlu, toplantıda Dernek Başkanı Bülent Demirci’den Organize Sanayi Bölgesi hakkında detaylı bilgi aldı.

CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 226 firmanın faaliyet gösterdiği OSB’de yaklaşık 8 bin 500 kişinin istihdam edildiğini belirterek, şehrimize katma değer katan tüm iş insanlarımıza işlerinde başarı ve bol kazançlar diledi.



Gittiği tüm firmalarda sıcak ve yoğun ilgiyle karşılanan Çöphüseyinoğlu, Çorum’dan 136 ülkeye ihracat yapan tüm işletmelerle gurur duyduklarını söyledi. Çorum’un ihracatta Türkiye’de 17. sırada olduğunu vurgulayan Çöphüseyinoğlu, ilk 10’a gireceğimiz günleri de sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Çorumlu firmaların birer marka olduğunu belirten CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Belediye Başkanı seçilmesi halinde iş dünyası temsilcilerinin sorun ve taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamayacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş insanları ise, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na ve ekibine yerel seçimlerde başarı dilediler.

Çöphüseyinoğlu’na OSB ziyaretinde ise Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)