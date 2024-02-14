CHP Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu beraberinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve bazı parti yöneticileri ile birlikte ziyaret ettiği Ticaret Borsası’nda sıcak ilgi ile karşılandı.



Ziyarette Borsa Başkanı Özkubat’tan yerel gündem üzerine sohbet eden Çöphüseyinoğlu, Borsa yöneticilerinden de yerel yönetimlerden taleplerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Borsa Başkanı Naki Özkubat, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na çıktığı bu kutsal hizmet yarışında başarılar diledi. Özkubat ayrıca Çöphüseyinoğlu’ndan Belediye Başkanı seçilmesi halinde Soğuk Hava Deposu yapacakları alana alt yapı desteğinde bulunmasını istedi.

CHP Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu ise, kendisine iletilen talepleri pür dikkat dinleyerek, bu talepleri yerine getirebilmesi için Borsa yöneticilerinden 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde destek istedi.



Çöphüseyinoğlu ayrıca Borsa Satış Salonu’nda alım yapan tüccarlara ve çiftçilere de alım satımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Tahıl Pazarı’nda faaliyet gösteren esnaf ve tüccarları iş yerlerinde tek tek ziyaret eden Çöphüseyinoğlu ve beraberindekiler son olarak aynı bölgede ticaret yapan gıda toptancı esnafını da gezmeyi ihmal etmedi.