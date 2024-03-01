Girdiği her iş yerinde güler yüz ve yoğun ilgi gören CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, kısa sürede esnaf ve vatandaşların gönlünde yer edinirken, mütevazi kişiliği ile de takdir topluyor.



Esnaf ve vatandaşlardan destek isteyen Çöphüseyinoğlu, girdiği birçok iş yerinde “Oyum size” sözleriyle karşılaşıyor. Ekonomik gidişatın ve piyasanın belirsizliğinin başta emekliler olmak üzere tüm kesimi etkilediğini vurgulayan esnaf ve vatandaşlar, önümüzdeki yerel seçimlerde AKP’ye bir kırmızı kart gösterilmesinin şart olduğunu dile getirdiler.

İlk olarak Dikiciler ve Kunduracılar Odasını ziyaret ederek seçim çalışmalarına başlayan CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Oda Başkanı Cumhur Palabıyık ve oda yöneticileri ile görüşerek, talep ve sorunlarını dinledi. Ardından Ayakkabıcılar Arastası’nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek ellerini sıkan Çöphüseyinoğlu’nun gördüğü ilgiden de oldukça memnun kaldığı gözlendi.



Daha sonra Zafer Çarşısı’na geçen Çöphüseyinoğlu, çarşıda bulunan iş yerlerini tek tek gezerek hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Çarşıda bulunan Hazır Elbiseciler Odası, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ve Terziler Odası’nı ziyaret etmeyi ihmal etmeyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Oda Başkanları Necati Şimşek ve Aşkın Çağlayan’dan esnafın sorunları hakkında bilgi aldı.

AŞKIN’A BAŞSAĞLIĞI, BARUT’A GEÇMİŞ OLSUN

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ziyaretinde Oda Başkanı Aşkın Çağlayan’a taziyelerini ileten Çöphüseyinoğlu, eski oda başkanlarından Mustafa Köse’ye de Allah’tan rahmet diledi. Çöphüseyinoğlu ayrıca hastanede tedavi gören Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut’a da geçmiş oldun temennisinde bulundu.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları, Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve bazı parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)