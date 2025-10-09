Antalya'da edinilen bilgiye göre, Mehmet Özkaynak'ın kullandığı Manavgat Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktılar.

Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirten Nurullah Güzel araçtan inip çöpe almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler gelmesi üzerine geri geldiğinde kamyon içerisinde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.'nin boğuştuğunu, Özkaynak'ın kamyonun koltuğunda yattığını, Gökhan M.'nin olay yerinden kaçtığını gördü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak'ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öldürülen Mehmet Özkaynak (en arkada), görgü tanığı Nurullah Güzel (ortada) ve katil Gökhan M. (sağda).

CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

Belirtilen adrese Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, Mehmet Özkaynak'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN KATİL ARANIYOR

Olayın ardından kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.