ÖZGÜRLÜK FİLOSU’NDAKİ MİLLETVEKİLLERİ’NE DEĞİNDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İsrail’e ulaşmak üzere yola çıkan Özgürlük Filosu içerisinde yer alan üç milletvekili hakkında konuştu. Milletvekili Aşıla, Özgürlük Filosu’nda yer alan milletvekillerinin ve aktivistlerin bırakılması için gerekenin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Aşıla, Sumud Filosu’ndaki insanların ifadelerine de konuşmasında yer verdi.

DERHAL BIRAKILMASI İÇİN GEREKEN ACİLEN YAPILMALIDIR

Mehmet Aşıla konuşmasında şunları söyledi: “Terör devleti İsrail askerleri tarafından alıkonulan milletvekillerimiz Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca başta olmak üzere tüm aktivistelerin derhal bırakılması için gereken acilen yapılmalıdır. Ayrıca Sumud Filosu’na katılan kardeşlerimizin ifadelerine bakıyoruz, dehşet verici. Kendilerini anadili Türkçe olan kişilerin sorguladığını ve işkence ettiğini söylüyorlar.

FİLİSTİNLİ ESİRLERLE YAPILACAK TAKASTA DEĞERLENDİRİLMELİ

Bu konu meclis gündemine defalarca geldi, ‘Harekete geçilsin’ denildi. Daha ne olmasını bekliyorsunuz Allah aşkına? Sözde çifte vatandaş, özde MOSAD casusu olan bu kimselerin ülkemizde de katliam yapmasını mı bekliyorsunuz? Bu utancı biran önce yüzümüzden silin. Ay yıldızlı pasaporta sahip Siyonist olmaz, olmamalı! Bunlar derdest edilmeli, tutuklanmalı, tüm mal varlıklarına el konulmalı, vatandaşlık hakları sonlandırılmalı ve Filistinli esirlerle yapılacak takasta değerlendirilmeli.”